Samsung Galaxy S23 5G: a soli 749€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android ma desiderate un flagship compatto, oggi abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze: si chiama Galaxy S23 5G di Samsung, costa solo 749,00€, IVA inclusa, e sappiate che le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo (pari al 28%) e c’è il caricabatterie incluso in confezione. Con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, sappiate che avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

Samsung Galaxy S23: ecco perché comprarlo

Questo smartphone di Samsung è un vero top di gamma in tutto e per tutto, dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ super risoluto (FHD+) con refresh rate di 120 Hz e cornici sottili al seguito. C’è una selfiecam di piccole dimensioni sulla parte superiore dello schermo e vi è un comparto fotografico d’eccellenza sulla back cover, con tanto di sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Non di meno, sappiate che la scocca è interamente realizzata in alluminio e la back cover è in vetro con supporto alla wireless charging.

Sotto la scocca batte un potente processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, non espandibile. Presente poi il modem 5G per la connettività next-gen. Come non citare poi la batteria da 3900 mAh con ricarica rapida da 25W e il caricatore, a proposito, è incluso nella confezione di vendita. Il modello in sconto è quello in colorazione “Phantom Black”. Costa solo 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: a questa cifra il Galaxy S23 5G è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.