Samsung Galaxy S23 5G (128 GB): sconto FOLLE del 27% su Amazon

Samsung Galaxy S23 5G costa pochissimo oggi su Amazon: costa solo 696,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un super best buy da non lasciarsi sfuggire ma non pensateci troppo. A questa cifra potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro, o peggio, la promozione dedicata potrebbe finire a breve. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “green” con 8 GB di RAM e 128 GB di storage al seguito, non espandibile. Prima di addentrarci nella disamina completa del device, vi ricordiamo quali sono i vantaggi esclusivi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy S23 5G: il Best Buy del giorno

In primo luogo c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; volendo, si può ricevere anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Ovviamente non pagherete un singolo centesimo per portarvelo a casa e avrete diritto al reso gratis entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento. Non di meno c’è la possibilità di godere di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, sappiate che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Questo smartphone di Samsung è un top di gamma compatto ma potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. Ottimo anche il display Dynamic AMOLED da 6,1″ con cornici sottili, risoluzione FullHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. A soli 696,99€, IVA inclusa, spese di spedizione comprese è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.