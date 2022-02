Samsung Galaxy S22 Ultra: sarà il cameraphone definitivo

Samsung ha confermato la data del 9 febbraio per il suo prossimo evento Galaxy Unpacked all'interno del annuncerà la serie Galaxy S22. L'azienda sta spoilerando l'innovativa Night Mode di cui sarà dotato il super flagship S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: gli scatti di notte saranno spettacolari

Secondo il noto informatore Ishan Agarwal, potremmo avere un notevole miglioramento in questo senso. Il tipster non ha condiviso campioni o sample, o qualcosa del genere. Tuttavia, afferma di aver sentito “cose ​​molto buone” sulle capacità di fotografia notturna dell'ammiralgia in arrivo.

Il nuovo report conferma anche la presenza di un motore lineare asse X sull'imminente flagship Samsung. Si dice che tutti e tre i modelli equipaggiano questo tipo di motore, che dovrebbe migliorare le vibrazioni e il feedback tattile.

Agarwal ha anche condiviso alcune informazioni privilegiate sul processore Exynos 2200 che alimenterà le nuove ammiraglie Galaxy in alcune regioni. Secondo quanto riferito, il nuovo chipset si surriscalda, presumibilmente a un livello scomodo, durante la riproduzione di giochi come COD e PUBG. Tuttavia, ha notato che questo potrebbe anche avere qualcosa a che fare con i dispositivi di test che eseguono una prima build del software. La comapagnia ha ancora tempo per apportare le ottimizzazioni necessarie al software e tenere le cose sotto controllo.

Ultimo ma non meno importante, Agarwal afferma che l'imminente ammiraglia Samsung sarà in grado di caricarsi da 0 al 100% in solo 50 minuti. Ci aspettiamo che sia l'S22+ che Ultra supportino la ricarica rapida da 45 W, ma conterranno rispettivamente una batteria da 5.000 mAh e una da 4.500 mAh. Il Galaxy S22 standard, nel frattempo, avrà una batteria da 3.700 mAh e si ricaricherà ad una velocità massima di 25 W.

Abbiamo già parlato di fotocamere migliorate, velocità di ricarica migliorata, SoC più recenti e feedback tattile migliorato. Ma non è questo. Non vediamo l'ora di vedere il nuovo design del modello di punta, il corpo interamente in vetro, la luminosità di picco più elevata e molto altro ancora.