Samsung Galaxy S22 Ultra mostra i muscoli online

Il Galaxy S22 Ultra di Samsung è stato individuato nel benchmark online con Android 12 e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e 12 GB di RAM al seguito.

Samsung Galaxy S22 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Anche l'S22 Ultra, numero modello SM-S908N, sembra avere 12 GB di RAM, di cui 9,94 utilizzabili (rilevati dal portale di benchmarking). Per quanto riguarda i punteggi dei benchmark, nei test single core, il dispositivo sembra comportarsi alla pari con il Galaxy Tab S8+ avvistato in rete poche ore fa, ma supera un punteggio multi-core più alto di 3.434, rispetto a 3.195.

Questi risultati migliorati potrebbero essere stati determinati dalla maggiore quantità di RAM utilizzata dal modello Galaxy S22 Ultra. Potrebbe non riflettere una differenza nelle prestazioni della CPU o della GPU.

E in generale, i benchmark sintetici non riflettono sempre scenari di utilizzo reali, quindi vi invitiamo a prendere questi risultati con “un pizzico di sale”. Piuttosto, questa notizia serve a confermare, ancora una volta, che il super flagship del colosso sudcoreano è in arrivo.

Samsung potrebbe rilasciare la serie Galaxy S22 a febbraio, anche se non è ancora chiaro se l'evento si svolgerà nella prima o nella seconda metà del mese. Si dice che l'evento Galaxy Unpacked potrebbe tenersi l'8 o il 9 del prossimo mese, ma al momento è tutto da scoprire.

Nelle notizie correlate, sappiamo che il flagship dell'OEM sudcoreano verrà venduto in tre versioni differenti: standard, Plus e Ultra. Quest'ultimo però, sarà un top di gamma in tutto e per tutto, con S Pen al seguito, design derivato dalla gamma Note e display curvo con un minuscolo foro per la selfiecam. Il portatile dovrebbe permettere ai fan della serie di business phone per eccellenza di avere un prodotto top come non lo si vedeva dall'agosto del 2020. Restate connessi perchè nelle settimane a venire ne vedremo delle belle.