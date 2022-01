Samsung Galaxy S22 Ultra: il più esclusivo di sempre

La serie Samsung Galaxy S22 arriverà sugli scaffali molto presto. Ciò significa anche che riceveremo notizie sull'aspetto dei device e sulle loro funzionalità con maggiore frequenza.

Cosa sappiamo del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra?

In primo luogo, il Galaxy S22 Ultra sostituirà il Note nella nicchia aziendale di fascia alta. Anche la S Pen integrata sembra confermare questa affermazione. Inoltre, non solo verrà fornito con una capacità della batteria maggiore di 5000 mAh, ma sarà anche il primo telefono della serie S ad avere una ricarica rapida in grado di supportare fino a 45 W di potenza in ingresso. Samsung porterà la super fast charge sia sulla variante Ultra che su quella Plus.

Non di meno, l'informatore Zaryab Khan ha recentemente pubblicato sul canale YouTube XEETECHCARE che il ritardo di input della S Pen del Galaxy S22 Ultra sarà di soli 2,8 millisecondi.

Questa cifra è significativamente inferiore alla latenza di 9 ms vista con la serie Galaxy Note 20. Inoltre, S22 Ultra sarà il primo modello Samsung a supportare le riprese HDR a 12 bit.

Il design sarà davvero molto bello. A proposito, la scocca integrerà lo stile di design della serie Note originale. La fusoliera sarà molto resistente e si ritornerà all'estetica iperboloide. Lo schermo frontale invece, presenterà un design a foro centrale. L'apertura della fotocamera frontale sarà estremamente ridotta e i bordi saranno estremamente stretti. Tutti i pulsanti sono stati spostati anche sul lato destro del telaio, seguiti dai bilancieri del volume e dal pulsante di accensione.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di un obiettivo ultra grandangolare F2.2 da 12 MP, una fotocamera principale grandangolare da 108 MP, un teleobiettivo con triplo zoom ottico e un sensore con zoom ottico 10x. Supporterà la stabilizzazione ottica dell'immagine. Inoltre, questo significa che avremo a che fare con il primo smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen 1 da 100 megapixel.

Oltre a tutte le funzionalità di cui sopra, pensiamo anche che il colosso sudcoreano aggiungerà molte app in stile business e business class per colmare il vuoto lasciato dalla serie Note e da BlackBerry.