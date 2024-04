Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta: a questo prezzo va preso subito

E’ arrivato il momento di sostituire il tuo telefono? Allora ti consigliamo di prestare la massima attenzione a questa offerta di Amazon: il Samsung Galaxy S22 Ultra, top di gamma indiscusso presentato nel 2022, è disponibile ad appena 683€, con un generoso sconto sul suo normale prezzo.

Se cerchi uno smartphone potente, con un comparto fotografico allo stato dell’arte e tutto ciò che ti serve per vincere ogni sfida possibile, beh, noi ti suggeriamo di non farti scappare questa occasione. Nonostante gli anni, il Galaxy S22 Ultra rimane un telefono formidabile con specifiche di primissimo livello.

Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione di 3088 x 1440 pixel, il S22 Ultra offre un’esperienza visiva di alto livello, supportata da una frequenza di aggiornamento di 120Hz e la tecnologia HDR10+.

Per quanto riguarda le capacità fotografiche, il Galaxy S22 Ultra monta una configurazione simile al suo predecessore, il S21 Ultra, con un sensore principale da 108 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel che offrono uno zoom ottico 3x e un periscopico 10x. Le funzionalità avanzate come l’auto-framing e la stabilizzazione video migliorata contribuiscono a mantenere le prestazioni della fotocamera competitive anche rispetto ai più recenti modelli di smartphone.

L’esperienza utente è arricchita da funzioni intelligenti come il “Vision Booster“, che ottimizza la luminosità e il contrasto dello schermo in base alle condizioni di luce circostanti, garantendo una visibilità ottimale sia al sole che in ambienti poco illuminati. Nonostante queste funzioni avanzate, il dispositivo riesce a mantenere una buona autonomia grazie alla sua batteria da 5000mAh​.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra si conferma un dispositivo eccellente, sia per gli utenti professionali che cercano uno strumento potente per la produttività, sia per gli appassionati di tecnologia che vogliono il meglio del meglio. Non perdere questa occasione e acquistalo subito a soli 683€ – con la possibilità di dividere l’importo in più rate.