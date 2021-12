Samsung Galaxy S22: non c'è spazio per l'immaginazione

L'ultima indiscrezione riguardante la serie Galaxy S22 non lascio spazio all'immaginazione. Grazie ai dummy emersi in queste ore, possiamo vedere con chiarezza come saranno i futuri flagship di casa Samsung.

Samsung Galaxy S22: i dummy rivelano tutto

In questi giorni è difficile impedire la fuga di notizie di un dispositivo in arrivo. Più e più volte abbiamo visto i nuovi dispositivi Samsung trapelare in rete mesi prima del loro lancio. Quindi non sorprende vedere la line-up S22 ricevere un trattamento simile.

Ci sono già state molte indiscrezioni e rumor riguardanti la prossima gamma di smartphone di punta di Samsung. Le ultime emerse oggi non lasciano nulla all'immaginazione e ci svelano tutto, almeno dal punto di vista del design.

I ragazzi del rivenditore britannico MobileFun hanno condiviso le immagini delle unità dummy dei futuri Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Queste sono le unità che di solito vedete in alcune installazioni nei negozi di vendita al dettaglio. Sono anche utilizzati da produttori di accessori di terze parti per preparare i loro accessori poiché le dimensioni sono fedeli alle dimensioni del gadget reale.

Questa non è la prima volta che vediamo i modelli fittizi dei telefoni S22. Queste immagini ci permettono di dare una buona occhiata a tutti e tre i modelli. Il design non è poi così entusiasmante per le varianti vanilla e Plus, fatta eccezione per il leggero cambiamento nel comparto fotografico.

Come abbiamo già visto più volte, il principale cambiamento di design è stato riservato al Galaxy S22 Ultra. Ha una silhouette squadrata come i telefoni Galaxy Note. L'unità dummy conferma anche i rapporti secondo cui il device disporrà di un silo interno per riporre la S Pen.

Il rivenditore afferma anche che Samsung venderà la S Pen sostitutiva per il Galaxy S22 Ultra nei colori nero, bianco, rosso e verde. In linea con i progetti colore anche per la nuova ammiraglia.

Questo è il problema con le fughe di notizie: non ci sarà molto che ci sorprenderà quando l'azienda alla fine svelerà la serie Galaxy S22 l'anno prossimo. Bello sapere le cose in anteprima, ma che noia alle presentazioni! Peccato.