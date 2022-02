Samsung Galaxy S22: la fotocamera è social-friendly

Le funzionalità della fotocamera nativa del Samsung Galaxy S22 funzionano all'interno delle app di Instagram, Snapchat e TikTok. Ecco cosa è emerso in queste ore a seguito della presentazione ufficiale dei device.

Samsung Galaxy S22: le features fotografiche nei social di punta

Nonostante utilizzi essenzialmente un hardware della fotocamera simile, Samsung è riuscita a migliorare la qualità della fotocamera con la serie Galaxy S22. E la buona notizia è che tutti quei miglioramenti della fotocamera non si limitano solo all'app della camera di serie. L'azienda ha collaborato con i giganti dei social media per aiutarvi a pubblicare le migliori foto e video direttamente tramite le app di Instagram, Snapchat e TikTok.

L'azienda sudcoreana ha rivelato che le app native della fotocamera del Galaxy S22 come AI Autofocus, Night Mode, Portrait Video e Super HDR funzionano direttamente all'interno di app di social media come Instagram, Snapchat e TikTok. Significa che non sarà necessario acquisire prima le foto o i video utilizzando l'app della fotocamera di serie e quindi importarle nelle app dei social media. Inoltre, si potrà persino utilizzare il teleobiettivo 3x all'interno di questi software.

Questa non è la prima volta che Samsung collabora con gli sviluppatori di app per migliorare la qualità dell'immagine dei suoi flagship quando vengono utilizzati con app di terze parti. Per la serie Galaxy S10, ricordiamo che la società aveva stretto una partnership con Instagram per consentire agli utenti di caricare direttamente le foto dall'app della fotocamera stock alle storie di Instagram.

Ci piacerebbe che Samsung estendesse il supporto per il teleobiettivo 10x all'interno di app di terze parti.