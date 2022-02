Come eliminare definitivamente il tuo account Instagram

Ci stavi pensando da tempo, ma ora è arrivato il momento di abbandonare alcuni social network che proprio non ti piacciono o non utilizzi più. Forse non li hai nemmeno mai utilizzati o, probabilmente, ti preoccupano le nuove politiche sulla privacy di Meta Platforms. Qualunque sia il motivo per cui vuoi lasciare Instagram, ecco tutte le istruzioni per eliminare il tuo account definitivamente. Il processo non è così semplice e veloce come dovrebbe essere, ma seguendo tutti i passaggi descritti in questo articolo riuscirai nell'impresa in pochi minuti.

Instagram: come eliminare un profilo definitivamente

Precisiamo una cosa. Se desideri eliminare il tuo attuale profilo Instagram devi sapere che sarà un'operazione definitiva. Infatti, passati i giorni messi a disposizione da Meta per eventuali ripensamenti, diventerà irreversibile. Inoltre, questo procedimento non può essere eseguito tramite app mobile su dispositivi Android o iOS, almeno qui in Italia, ma solo ed esclusivamente dal sito web ufficiale.

Ecco tutti i passaggi necessari per eliminare una volta per tutte il tuo account Instagram e così scomparire per sempre da questo social network:

per prima devi accedere al sito ufficiale di Instagram inserendo le tue credenziali di accesso;

di Instagram inserendo le tue credenziali di accesso; una volta effettuato l'accesso con il tuo account, dovrai collegarti alla pagina “ Elimina il tuo account “. Ti risparmierai tantissimi grattacapi e andrai dritto al punto;

“. Ti risparmierai tantissimi grattacapi e andrai dritto al punto; troverai un menù a tendina con diverse opzioni in risposta alla domanda “ Perché desideri eliminare il tuo profilo? “. Selezionane una;

“. Selezionane una; ora ti verrà richiesto di inserire la tua password ;

; una folta inserita dovrai selezionare il bottone “Elimina […]“, dove al posto dei puntini troverai il nome del tuo profilo. Sotto ti verrà indicata la data in cui l'account verrà eliminato definitivamente con tutti i dettagli che avevi inserito e caricato fino a quel giorno.

Qualora dovessi avere un ripensamento prima del termine ultimo, per annullare la cancellazione definitiva del tuo account Instagram non dovrai fare altro che accedere e scegliere di conservare l'account. Potrebbero esserti utili anche le istruzioni su come eliminare il tuo account Amazon.