Il Samsung Galaxy S22 dovrebbe avere una batteria più piccola rispetto a quella dell'attuale line-up, tuttavia, il modello Ultra riceverà il supporto per la ricarica rapida da 45 W.

Samsung Galaxy S22 sarà un downgrade rispetto all'S21?

La serie Galaxy S22 non verrà lanciata fino al primo trimestre del 2022, ma le fughe di notizie si stanno già susseguendo una dopo l'altra nel web.

Le ammiraglie della serie S di nuova generazione arriveranno con alcuni grandi cambiamenti, alcuni dei quali saranno apprezzabili e altri invece, porteranno un po' di malumore fra le persone.

Molti utenti sono stati soddisfatti quando il Galaxy S20 è stato lanciato con una capacità della batteria di 4000 mAh, un aggiornamento significativo rispetto alla cella energetica da 3400 mAh vista all'interno del suo predecessore, l'S10. Il flagship del 2020 ha anche portato con sé il supporto per la fast charge da 25 W. Una nuova indiscrezione invece, ha rivelato che l'OEM sudcoreano ridurrà nuovamente la capacità della batteria del modello vanilla della serie del 2022.

Secondo il blog olandese Galaxy Club, hanno scoperto che il Galaxy S22 avrà una capacità nominale della batteria di 3590 mAh, una valore inferiore rispetto ai 3880 mAh del Galaxy S21.

Una batteria più piccola sembra essere una cattiva notizia, ma un rapporto precedente ha rivelato che il modello base della serie S22 avrà un pannello più piccolo da 6,06 pollici che dovrebbe presentare una risoluzione FHD+. Questo dovrebbe consentire di avere, ad ogni modo, maggiore autonomia nonostante tutto.

Il modello Plus avrà anche una cella da 4500 mAh e, come già rivelato, il display sarà più piccolo, con soli 6,55 pollici rispetto al display da 6,7 ​​pollici dell'S21 Plus.

S22 Ultra,45W,10V/4.5A — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Nelle notizie correlate, il leaker cinese, Ice Universe, ha rivelato in un tweet che il Galaxy S22 Ultra potrebbe supportare la ricarica rapida da 45 W (10 V 4.5 A). Questa dovrebbe essere una buona notizia per i fan del modello di punta della serie, considerando che Samsung ha lanciato il Galaxy S21 Ultra con la fast charge da “soli” 25 W.

