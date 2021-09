Pare proprio che per il futuro Samsung Galaxy S22 Ultra l'azienda sudcoreana voglia agire in controtendenza rispetto a quanto messo in pratica nel caso degli ultimi top di gamma presentati. Un ritorno al passato, per un concreto passo in avanti, circa le modalità di ricarica rapida a disposizione dell'utente.

Possibile ritorno della ricarica rapida a 45W su Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung ha introdotto la ricarica rapida a 45W con il Galaxy Note 10 Plus nel 2019, implementandola anche sul Samsung Galaxy S20 Ultra. Poi l'inaspettato ritorno allo standard 25W con la gamma Galaxy S21. Tuttavia, i colleghi di SamMobile suggeriscono che i futuri Samsung Galaxy S22, o quantomeno la versione S22 Ultra, introdurranno nuovamente tale feature per quanto riguarda la velocità di ricarica.

Non è tutto: sarebbe ancora in fase di test il supporto per la ricarica rapida a 65 W, tuttavia è difficile credere che tale standard possa essere applicato sui top di gamma chiamati in causa. Per quanto riguarda invece il modulo della batteria, il produttore dovrebbe insistere su una capacità da 4000 mAh e 5000 mAh, rispettivamente per Galaxy S22 ed S22 Ultra.

Vi è solo una certezza: indipendentemente dalla presenza del sistema di ricarica rapida a 45W o 65W, i fututi acquirenti del Samsung Galaxy S22 Ultra dovranno comunque acquistare separatamente il caricabatterie.

