I nuovi dettagli relativi ai futuri Galaxy S22 di casa Samsung rivelano che ci saranno schermi più piccoli per i modelli standard e plus.

Samsung Galaxy S22: ci saranno schermi più piccoli

Con il lancio del Galaxy Z Fold3 e dello Z Flip3 già alle nostre spalle, il prossimo grande evento Galaxy Unpacked dovrebbe essere contestuale al lancio della serie Galaxy S22 il prossimo anno.

I dettagli delle nuove ammiraglie della serie S stanno trapelato in rete da settimane ormai e si prevede che continueranno fino a poco prima della presentazione. Oggi sono emersi nuovi dettagli che riguardano principalmente i display dei terminali in questione.

Secondo il blog coreano Naver, la serie Galaxy S22 non presenterà una fotocamera sotto il display come l'ultimo foldable a libro appena rilasciato. L'utente di Twitter, Tron (@FrontTron), noto per le fughe di notizie relative al costruttore Samsung, ha riferito che tale tecnologia non è ancora abbastanza avanzata per la produzione di massa.

Considerando che molto probabilmente più persone acquisteranno la line-up S, ha senso che Samsung stia optando per un classico snapper perforato.

Mentre Samsung si impegna a praticare i fori per la fotocamera frontale, sembra che apporterà un cambiamento importante rispetto alle dimensioni dei display. Il modello standard avrà una dimensione del display di 6,06 pollici mentre l'S22 Plus avrà una dimensione dello schermo di 6,55 pollici. Questi sono valori nettamente più piccoli rispetto a quelli dei flagship attuali.

Il Galaxy S22 Ultra avrà uno schermo da 6,81 pollici, invariato rispetto all'S21 Ultra. La fonte afferma che l'OEM coreano sta cercando di distinguere ulteriormente le varianti Plus e Ultra con questa differenza significativa nelle dimensioni dello schermo.

Per quanto riguarda i processori, è stato segnalato che esiste un'alta possibilità che Samsung spedisca i terminali con un processore Snapdragon 898 nel suo paese d'origine, la Corea. Tuttavia, a causa della bassa resa, solo l'S22 Ultra presenterà il SoC Exynos 2200 con GPU di AMD.

