Samsung Galaxy S22: il prezzo cala a 429€, ora è IMPERDIBILE

Il Samsung Galaxy S22 non passa mai di moda ed è ora protagonista di una nuova offerta eBay da cogliere al volo. Lo smartphone è disponibile con un prezzo scontato di 429 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Si tratta di una promozione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e potente. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S22: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S22 diventa uno dei punti di riferimento per la fascia media grazie all’offerta di oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Eyxnos 2200, una garanzia di prestazioni eccellenti in questa fascia di prezzo.

Da notare anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone di Samsung ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è già stato aggiornato ad Android 14, con l’ultima versione della One UI. Lo smartphone ha la certificazione IP68 ed è dotato di connettività Dual SIM.

Grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi, il Samsung Galaxy S22 è ora acquistabile al prezzo scontato di 429 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita e lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.