Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere stato cancellato

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che non ci sarà alcun Samsung Galaxy S22 FE quest’anno. Il dispositivo potrebbe essere stato cancellato, secondo quanto si legge in rete.

Se ricordate, la prima volta che la compagnia coreana ha lanciato un flagship killer a prezzo contenuto è stata a settembre 2020 con il modello S20 FE. Il nuovo, S21 FE, è arrivato con notevole ritardo, ma anche questo si diceva che fosse stato cancellato dai piani dell’azienda. Oggi, un nuovo report di SamMobile fa luce sulla questione; sembra che, oltre alla gamma Note, anche la serie FE potrebbe venir interrotta.

Samsung Galaxy S22 FE: addio alla serie?

Il sito afferma di aver appreso da diverse fonti differenti fra loro, che la società non intende lanciare alcun nuovo Galaxy S22 FE. Il deivce avrebbe dovuto avere il numero di modello SM-S900 ma pare che questo gadget non esista più online. Giusto come “remind me”, S21 FE sarebbe dovuto arrivare entro il 2021, ma è stato annunciato con notevole ritardo. Potrebbe anche essere che Samsung stia prendendo tempo. D’altronde, ad oggi non abbiamo prove dell’esistenza del suddetto terminale.

In più, S21 FE, nonostante sia uno smartphone di altissimo rilievo, non sembra che abbia sconvolto il mercato; il suo impatto sembra essere stato minimo. Inoltre, su Amazon lo trovate in sconto a soli 549,99€ al posto di 749,90€.

Tra le altre cose, quando è stato annunciato, era gennaio 2022. Dopo pochissime settimane, l’azienda ha svelato la formazione S22, molto più interessante agli occhi dei fan. Fra le altre cose invece, Samsung svelerà i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 nell’agosto di qust’anno. Saranno due foldable potentissimi, con SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Saranno ammiraglie premium. Ci aspettiamo anche il nuovo wearable Galaxy Watch 5. Sui suddetti device ne abbiamo letto moltissime informazioni; restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

