Samsung Galaxy S22: continuano ad emergere indiscrezioni

Secondo quanto riferito, Samsung ha preso in prestito un altro elemento dal Galaxy Z Fold 3 per inserirlo all'interno della futura gamma di punta prossima al debutto, la serie Galaxy S22. In particolare, una nuova indiscrezione afferma che tutti e tre i modelli saranno dotati di un motore lineare sull'asse X che fornirà un rinnovato feedback tattile.

Samsung Galaxy S22: il feedback touch ripreso dallo Z Fold3

Il Galaxy Z Fold 3 è stato il primo telefono del marchio ad essere spedito con questo aggiornamento. In teoria, un motore lineare dell'asse X può generare vibrazioni più brevi e più nitide. Poiché i touchscreen non forniscono alcun feedback tattile significativo da soli, i motori vengono utilizzati in combutta con il software al fine di ricreare l'illusione del feedback fisico dal dispositivo quando si toccano i pulsanti sullo schermo, si trascinano i cursori e molto altro ancora.

In generale, la qualità del motore del feedback, così come l'implementazione del software, determina come un telefono reagisce alle interazioni dell'utente. A volte è possibile aggiungere miglioramenti tramite software, come ha fatto Samsung in passato con la sua One UI 4.0. Altre volte, l'hardware stesso limita la qualità del feedback tattile e, se le voci emerse sono veritiere, la compagnia sembra che voglia superare i limiti dell'hardware in questione con la nuova line-up Galaxy S22.

Sembra tutto molto promettente, ma probabilmente dovremmo calmare le nostre aspettative. Se prendiamo il Galaxy Z Fold 3 come esempio di ciò che verrà, non abbiamo notato un enorme miglioramento nel feedback tattile, anche se l'ammiraglia pieghevole presenta un nuovo motore lineare dell'asse X.

Quindi, resta da vedere quanto sarà buona la serie S22 in questo senso. L'hardware può essere di prim'ordine, ma l'implementazione del software è altrettanto importante.

Voi cosa ne pensate?