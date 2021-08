Un nuovo rapporto proveniente dalla Corea del Sud ha suggerito che la serie Galaxy S22 presenterà lo Snapdragon 898 in modo più prominente rispetto al SoC Exynos di nuova generazione dell'azienda con GPU grafica di AMD.

Samsung Galaxy S22: quanta confusione sul SoC di bordo!

Secondo un rapporto di Lanzuk, l'ammiraglia di prossima generazione del gigante tecnologico sudcoreano per il 2022 presenterà il processore Exynos 2200 coadiuvato da scheda grafica by AMD. Tuttavia, sarà disponibile solo in alcune regioni selezionate in tutto il mondo. In altre parole, la variante Snapdragon sarà più ampiamente disponibile per i clienti. Apparentemente, la ragione di ciò non sembra essere dovuta alle prestazioni del futuro SoC di Samsung, quanto alla bassa resa del nuovo chipset e ad altri problemi relativi alla produzione di massa.

Da quello che abbiamo sentito finora, il nuovo chip Exynos sembra essere abbastanza performante sia nella grafica, grazie all'architettura RDNA2 di AMD, sia nell'elaborazione complessiva. Alcuni rapporti hanno persino suggerito che le prestazioni potrebbero superare il chipset Apple A14 Bionic presente nella serie iPhone 12.

Per chi non lo sapesse, Samsung ha sempre lanciato i suoi modelli di punta in una variante Snapdragon e una Exynos. Anche se il primo è spesso stato considerato leggermente superiore in termini di prestazioni.

Ora, sembra che i ruoli stiano per cambiare in quanto il prossimo chip Exynos potrebbe perfino superare lo Snapdragon 898. In particolare, la notizia della bassa resa e del tasso di produzione dei propri chip è arrivata proprio nel medesimo periodo in cui si è scoperto che Samsung sta collraborando anche con Google per il suo SoC Tensor proprietario, il chipset che alimenterà la serie Google Pixel 6.

Sfortunatamente, questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e di restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Samsung

Smartphone