Samsung Galaxy S22: ci sarà una versione "meno potente"

Poiché MediaTek e Qualcomm hanno rilasciato i propri chipset di punta realizzati a 4 nanometri, il Dimensity 9000 e lo Snapdragon 8 Gen 1, si ipotizza che anche Samsung introdurrà presto il suo primo SoC con questa tecnologia chiamato “Exynos 2200“. Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui le prestazioni del suddetto processore saranno molto al di sotto delle aspettative.

Samsung con SoC Exynos 2200: bene, ma non benissimo

All'inizio dello scorso anno, l'OEM sudcoreano ha annunciato che avrebbe collaborato con AMD per sviluppare congiuntamente un chip di punta di nuova generazione, l'Exynos 2200. Il core più importante integrerà l'IP RDNA2GPU di AMD per colmare le carenze di Samsung nel comparto GPU.

Il 21 dicembre, Samsung Exynos ha rilasciato ufficialmente un cortometraggio animato su Weibo. Molti utenti della rete hanno ipotizzato che il chipset sarebbe stato rilasciato presto. Tuttavia, secondo recenti rapporti, le prestazioni del chip dell'OEM coreano potrebbero non sono molto diverse dalla generazione precedente. Rispetto al Samsung Exynos 2100, la CPU dell'Exynos 2200 aumenta di circa il 5%. Per quanto riguarda la GPU, si dovrebbe vedere un aumento del 17%.

Questo è abbastanza sorprendente perché l'aumento della CPU tra l'Exynos 990 e l'Exynos 2100 è del 30%. Per la GPU, l'incremento delle prestazioni è stato del 40%. L'unico vero miglioramento è che la NPU è aumentata del 117% e anche le prestazioni dell'IA sono migliorate molto.

Con il rilascio della nuova generazione di chip di punta di MediaTek e Qualcomm Snapdragon, Exynos 2200 potrebbe non essere all'altezza delle aspettative. Inoltre, ci sono rapporti secondo cui Samsung aumenterà i suoi ordini per i processori Snapdragon. Ciò significa che ci saranno più S22 con chip Qualcomm che con SoC MediaTek.

La società non parla delle specifiche della sua piattaforma come i suoi competitor cinesi. Quindi, per ora, dovremo fare affidamento sulle sole indiscrezioni emerse in rete.

Ad oggi sappiamo che il silicio di Samsung sarà realizzato con la tecnologia di processo FiNFET a 4 nm. Uno dei punti salienti di questo chipset sarà la GPU Radeon Mobile basata su RDNA sviluppata in collaborazione con AMD. Questa sarà presumibilmente in grado di supportare giochi HDR, ray-tracing e Variable Rate Shading. Queste funzionalità sono attualmente disponibili solo su console e PC in questo momento. Il processore può anche includere 1 x core CPU ARM Cortex-X2, 3 x core CPU ARM Cortex-A710 e 4 x core CPU ARM Cortex-A510.

Si dice anche che il SoC sia dotato di un modem 5G completamente integrato e di Wi-Fi 6E. Inoltre, ha GPS a doppia frequenza, Bluetooth 5.2, NFC e supporto per banda ultra larga. Presenterà una NPU integrata, un ISP con supporto per il sensore della fotocamera da almeno 200 MP e supporto per la registrazione video 4 K 120 fps e 80 K 30 fps.

Dovrebbe fare la sua prima apparizione con il debutto della serie Galaxy S22. Ci saranno tre ammiraglie: il Galaxy S22 standard, S22 Plus e S22 Ultra.