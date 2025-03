Samsung Galaxy S22: arriva finalmente il nuovo aggiornamento di marzo

Samsung sta mantenendo il suo impegno circa il supporto a lungo termine per i dispositivi più datati, distribuendo l’aggiornamento di sicurezza di marzo in favore della serie dei Galaxy S22.

Lanciata nel febbraio 2022, questa linea di smartphone ha introdotto un design minimalista e innovativo, con il Samsung Galaxy S22 Ultra che ha rivoluzionato l’estetica delle fotocamere posteriori, eliminando il modulo unico per dare spazio a sensori separati. Inoltre, è stato il primo modello Ultra a supportare la S Pen, pur senza uno slot dedicato.

Cosa include l’aggiornamento di marzo per i Samsung Galaxy S22

L’aggiornamento di sicurezza è già disponibile per i Samsung Galaxy S22 in Europa (con il codice S90xBXXSDEYB1), oltre che in Corea del Sud (con il codice S90xNKSS7EYB3), e si prevede che verrà esteso a breve ad altre regioni. Questo update non introduce nuove funzionalità ma rafforza la sicurezza del dispositivo correggendo 58 vulnerabilità, di cui 7 specifiche per i dispositivi Samsung e le restanti legate al sistema operativo Android.

Nonostante il supporto stia continuando, i possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy S22 dovranno attendere ancora per ricevere l’aggiornamento alla One UI 7, basata su Android 15. Samsung ha confermato che il rollout della versione stabile avrà inizio il prossimo 7 aprile ma i Galaxy S22 non saranno inclusi nel primo step. Al momento, non è ancora chiaro quando verrà avviato il programma beta per questi modelli, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori dettagli.

Nel frattempo, l’arrivo dell’aggiornamento di sicurezza di marzo rappresenta un passaggio importante per garantire che i Samsung Galaxy S22 continuino a godere di un’adeguata protezione e mantengano elevati standard dal punto di vista delle performance, anche a tre anni di distanza dal lancio.