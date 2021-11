Galaxy S21: i device di Samsung sono colpiti da un bug di WhatsApp

C'è un singolare bug dei video di WhatsApp che colpisce Samsung Galaxy S21. Mentre Samsung è sempre più impegnata a portare Android 12 sugli smartphone di fascia alta, sembra che proprio il nuovo sistema operativo di Google stia creando non pochi grattacapi a chi condivide video su Samsung Galaxy S21.

Infatti, secondo le ultime informazioni pubblicate su Reddit e sulla community di supporto ufficiale di Samsung, sempre più utenti si stanno lamentando di un bug che colpisce i video di WhatsApp con Samsung Galaxy S21.

Questo bug di WhatsApp colpisce Samsung Galaxy S21

Osservando il video in calce alla news si può notare la presenza di bande verdi verticali o orizzontali apparire in alcuni video inviati tramite WhatsApp. Scavando ancora più a fondo per cercare di individuare la sorgente di questo bug, si è scoperto che anche alcuni utenti muniti di Google Pixel 6 e smartphone OnePlus sono colpiti dal medesimo bug dei video inviati tramite WhatsApp.

Tutto ciò ci porta a presumere che molto probabilmente il bug di WhatsApp su Samsung Galaxy S21 abbia più a che vedere con Android 12 che con una specifica marca di smartphone. Se vi è capitato lo stesso problema e non avete ancora trovato una soluzione al bug, vi consigliamo di inviare i video come “documenti” scegliendo l'apposita voce dal menu di condivisione dell'applicazione di messaggistica istantanea, almeno fino a quando non sarà pubblicato un aggiornamento dell'applicazione.