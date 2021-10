Samsung: Android 12 sui flagship entro la fine dell'anno

Samsung prevede di rilasciare Android 12 sui suoi terminali entro la fine dell'anno corrente. L'ultimo software di Google è stato svelato pochi giorni fa ma ha avuto un debutto un po' particolare. Google ha, tecnicamente, reso disponibile l'update, ma deve ancora implementarlo sui propri smartphone Pixel. Nel frattempo, l'OEM sudcoreano sta testando la versione beta di Android 12 e, secondo un post della community, sembra che la società stia pianificando un rollout su vasta scala entro la fine di quest'anno.

Android 12 e Samsung: la One UI 4.0 sta arrivando

Un post sul forum della community individuato dai ragazzi di TizenHelp ci fornisce un po' di informazioni su quando Samsung intende lanciare Android 12 sulla maggior parte di flagship. Apparentemente, la compagnia si aspetta che Android 12 sia disponibile “al più tardi entro dicembre“.

Questa roadmap sarebbe in linea con il lancio dello scorso anno, quando Samsung ha rilasciato i primi aggiornamenti stabili di Android 11 il 2 dicembre 2020, poco prima di un lancio su larga scala. Quindi, supponendo che nulla vada storto dietro le quinte, sembra del tutto ragionevole aspettarsi che Samsung lancerà la nuova iterazione di Android (con relativa One UI) nello stesso periodo.

Detto questo, ci sono buone probabilità che vedremo un lancio anrticipato. La compagnia coreana ha rilasciato la sua prima beta pubblica di Android 12 molto prima del previsto a metà settembre e da allora ha rilasciato una seconda patch che ha portato il supporto per Dynamic Color e molto altro ancora. Dicembre potrebbe essere sicuramente un'ottima sequenza temporale per Samsung, ma novembre non sembra essere così improbabile come evento. Si legge infatti: