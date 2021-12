Samsung Galaxy S21 Ultra è PERFETTO per i FOTOGRAFI

Il Galaxy S21 Ultra è la miglior scelta per chi cerca un cameraphone ricco di funzionalità pensate per la fotografia. Oltre alle numerose lenti a bordo, alle chicche software presenti nel sistema, adesso osserviamo che Lightroom offre il supporto per i RAW prodotti dall'ultimo flagship di casa Samsung e dal pieghevole Z Fold 3.

Adobe ha aggiornato la sua app di fotoritocco Lightroom con un migliore supporto per i RAW dei Samsung Galaxy di punta.

Nello specifico, notiamo che l'aggiornamento di dicembre ha aggiunto il supporto per l'estensione Adobe Camera RAW a un paio di smartphone Samsung di alto livello, ovvero il Galaxy S21 Ultra e il Galaxy Z Fold 3.

L'estensione Adobe Camera elabora le immagini RAW per le app Adobe, tra cui Lightroom, After Effects, Photoshop e altro. Con l'updte appena rilasciato però, i possessori di S21 Ultra e Z Fold 3 possono utilizzare l'estensione RAW in Lightroom (versione 14.1) e Lightroom Classic (11.1).

Più specificamente, l'azienda ha aggiunto il supporto per le due fotocamere con teleobiettivo da 10 MP inserite nella back cover dell' S21 Ultra e per le tre camere da 12 MP posteriori (principale, ultrawide, teleobiettivo) del Galaxy Z Fold 3.

Questi due telefoni di punta si sono uniti a una manciata di vecchie ammiraglie Galaxy che offrivano già da tempo il supporto per le foto RAW in Lightroom dalle versioni precedenti.

Le ultime fotocamere premium di Samsung stanno diventando più “Pro”

Come “remind me”, alcune settimane fa Samsung ha rilasciato la propria app per fotografi che introduce la possibilità di scattare e elaborare i RAW prodotti dall'ultimo flagship del marchio coreano direttamente dal telefono. Sono stati introdotti diversi miglioramenti all'interfaccia utente durante l'apertura delle immagini nella suite Adobe.

