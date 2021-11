Galaxy S21 Ultra: arriva la modalità Pro per la tele-lens

Il Galaxy S21 Ultra è probabilmente il miglior cameraphone del 2021 e, in alcuni contesti, supera persino l'iPhone 13 Pro Max, grazie alla sua configurazione fotografica. Tuttavia, l'app della camera di serie supporta solo le lenti principali con la modalità Pro. Oggi, Samsung ha annunciato il supporto per la “Pro-Mode” per i teleobiettivi del suddetto flagship, ma mediante un'app separata scaricabile dal Galaxy Store.

Samsung Galaxy S21 Ultra: una nuova app per i teleobiettivi

L'azienda sudcoreana ha rilasciato l'app Expert RAW sul Galaxy Store in Corea del Sud. Questa nuova applicazione consente di utilizzare le fotocamere principali, ultrawide, tele 3x e tele 10x del Galaxy S21 Ultra in modalità Pro.

È possibile regolare il valore di esposizione (EV), messa a fuoco, ISO, velocità dell'otturatore e il bilanciamento del bianco durante la ripresa di immagini e video. È anche possibile regolare contrasto, luci, ombre, saturazione e tinta, in modo simile alla modalità Pro nel software stock. Volendo, si può persino visualizzare l'istogramma per verificare se aree specifiche nell'inquadratura sono sovraesposte o sottoesposte.

L'app Expert RAW supporta anche l'HDR e può salvare le immagini nei formati Lossless JPEG e Linear DNG RAW a 16 bit. Si possono aprire direttamente i file DNG RAW nell'app Adobe Lightroom (tramite un pulsante dedicato nella schermata del visualizzatore di immagini) per modificarli a prorpio piacimento. Non di meno, si possono acquisire immagini con rumore inferiore, maggiore nitidezza, maggiori dettagli e una gamma dinamica più ampia.

Samsung ha affermato che l'app Expert RAW può essere utilizzata solo sul Galaxy S21 Ultra con One UI 4.0 basato su Android 12. Attualmente in beta e la compagnia afferma che presto lancerà una versione stabile. Verrà rilasciata anche su Galaxy S21+ e Galaxy Tab S5e. Speriamo anche che la compatibilità dell'app venga estesa ad altri smartphone di fascia alta della gamma Samsung. Nel mercato europeo dovrebbe arrivare nelle prossime settimane; restate connessi per saperne di più.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'acquisto di un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G deve oggi fare attenzione alle offerte Amazon: la miglior proposta consente infatti di procedere con l'acquisto per 21,99€.

Tutte le offerte accessibili oggigiorno, raccolte in una pratica tabella di confronto.