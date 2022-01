Samsung Galaxy S21 è già pronto a montare la One UI 4.1?

Durante il mese di febbraio arriverà la nuova famiglia di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S22, i primi a montare la personalizzazione One UI 4.1 out-of-the-box, ma sembra che la compagnia sudcoreana stia già testando la personalizzazione Android su Samsung Galaxy S21. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete, scopriamo che gli attuali top di gamma dell'azienda di Seul stanno ricevendo il firmware G99*BXXU4CVA2 aggiornato proprio alla One UI 4.1 con Android 12.

Samsung sta testando il firmware della One UI 4.1 sulla serie Galaxy S21

Allo stato attuale non è ancora ben chiaro quali siano le novità su cui si è concentrato il team di sviluppo della One UI per quanto riguarda la versione 4.1, ma è probabile che si tratti di una versione pensata per ottimizzare il software e migliorare l'esperienza utente. Alcuni rumor, inoltre, indicano come altamente probabile l'introduzione di una nuova gestione della funzione che rende disponibile la RAM virtuale e una rinnovata integrazione del Material You con le applicazioni di Google.

Purtroppo le informazioni a nostra disposizione terminano qui, ma la notizia di oggi circa il firmware della One UI 4.1 per gli smartphone di Samsung ci fa presumere che verranno aggiornati a distanza di poco tempo dal lancio dei Galaxy S22. Infine, è probabile che il colosso sudcoreano inizierà presto a testare la build anche per la gamma Samsung Galaxy Note20.