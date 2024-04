Samsung Galaxy S21 in OFFERTA LAMPO su ePrice: un REGALO

Se cerchi uno smartphone top di gamma che costi quanto un mediogamma allora devi approfittare di questa super offerta disponibile su ePrice per un tempo limitata. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S21 128GB a soli 309 euro. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello. La consegna gratis è inclusa.

Questo telefono è davvero speciale. Il design è ancora molto moderno e le componentistiche davvero attuali. Grazie anche al suo processore tutto è molto veloce e reattivo, per un’esperienza premium low cost. Il sistema di fotocamere assicura scatti speciali e l’ampia batteria un’ottima autonomia.

Samsung Galaxy S21 128GB: una vera bomba

Il Samsung Galaxy S21 128GB è una vera bomba di smartphone. L’ecosistema Samsung regala un’esperienza coinvolgente e connessa a tutti i dispositivi del brand. Il display da 6,1 pollici regala un’immersività fondamentale quando vuoi vedere al meglio i tuoi contenuti preferiti, anche da smartphone.

Grazie al refresh rate da 120Hz tutto è estremamente fluido, senza scatti o rallentamenti. Un ottimo e fondamentale supporto lo dà il processore Octa-Core. Le prestazioni sono sempre di alto livello grazie a questo chip studiato appositamente per darti tante belle soddisfazioni.

La batteria da 4000 mAh assicura un’autonomia formidabile, per tutto il giorno e oltre nonostante l’utilizzo intensivo che richiede molta energia. Non perdere questa super offerta a tempo di ePrice. Acquista il Galaxy S21 a soli 309 euro. Selezionando PayPal lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero.