Abbiamo appreso dell’esistenza del Samsung Galaxy S21 FE nel novembre dello scorso anno. Pochi mesi dopo, le specifiche chiave di questo smartphone sono trapelate in rete; era il mese di febbraio e oramai tutto sembrava essere già stato svelato. Ora, un mese dopo, emergono ulteriori informazioni su questo telefono.

Samsung Galaxy S21 FE: la fotocamera sarà ripresa dai modelli della serie A

Secondo un rapporto di GalaxyClub, il prossimo Galaxy S21 FE sfoggerà una fotocamera selfie da 32 Mpx. La pubblicazione suggerisce che potrebbe essere lo stesso sensore che si trova sul Galaxy A52 e sul Galaxy A72.

Inoltre, il rapporto afferma che questo dispositivo sarà disponibile in una variante di colore verde chiaro, oltre ai quattro colori che sono stati rivelati da un precedente rapporto di SamMobile. Per chi non lo sapesse, gli altri quattro colori saranno grigio / argento, rosa, viola e bianco.

Purtroppo, il nuovo rapporto non rivela nient’altro a parte le due specificità sopra citate. Ma secondo il report precedente, il Galaxy S21 FE porta il numero di modello SM-G990B. Verrà fornito con connettività 5G, memoria interna da 128 GB / 256 GB e Android 11.

Detto questo, Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy S21 FE ad agosto. Questo dovrebbe essere l’erede spirituale del precedente S20 FE campione di vendite in tutto il mondo. Nelle notizie correlate, riportiamo che quest’anno non ci saranno Galaxy Note, flagship che di solito vengono rilasciati in quel periodo dell’anno.

Ora si è scoperto che, prima dell’annuncio di questo telefono, il gigante tecnologico sudcoreano intende rilasciare una nuova variante del Galaxy S20 FE con processore Qualcomm Snapdragon 865 ma priva di modem per la connettività alle reti di quinta generazione (5G). Lecito ipotizzare che questa possa essere una versione per i mercati emergenti.

