Samsung Galaxy S21 FE si aggiorna: patch di agosto e molto altro

Mentre possiamo iniziare ad apprezzare le novità della beta della One UI 5.0 per la serie Galaxy S22, il team di sviluppo della One UI non smette di stupirci e avvia il rilascio delle patch di sicurezza di agosto per l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartphone di Samsung sta ricevendo il firmware G990EXXU3CVG7 con le patch di sicurezza di questo mese e un gran numero di aggiornamenti per alcune delle app proprietarie più popolari.

Samsung Galaxy S21 FE 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di agosto

Il changelog, infatti, com’è possibile notare dall’immagine sottostante, introduce anche miglioramenti per le seguenti applicazioni:

Galaxy Wearable

Samsung Health

Samsung Members

Calcolarice

Registratore vocale

Samsung Galaxy S21 FE August 2022 update – India #Samsung #GalaxyS21FE pic.twitter.com/REgDjQCm51 — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) August 4, 2022

Le patch di sicurezza di agosto, lo ricordiamo, chiudono ben 23 falle di sicurezza relative alla controparte Samsung e 31 a quella di Android, tra cui alcuni problemi relativi alla connettività Bluetooth, al Wi-Fi e non solo.

Restando in attesa dell’arrivo del nuovo firmware anche qui in Italia, vi segnaliamo che lo straordinario Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante con uno sconto del 33%.

Tutti i device Samsung che hanno ricevuto le patch di agosto

Continua a crescere il numero dei dispositivi del colosso sudcoreano che stanno ricevendo le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili su:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.