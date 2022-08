Samsung Galaxy Z Flip 5G è più sicuro: arrivano le patch di agosto

Continua senza sosta l’ottimo lavoro di supporto portato avanti dal team di sviluppo della One UI di Samsung che, proprio recentemente, ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di agosto per la prima generazione di smartphone foldable: Samsung Galaxy Z Flip 5G.

In base alle primissime indicazioni pubblicate in rete da chi sta già iniziando a ricevere l’update, scopriamo che il firmware F707BXXU6GVG5 è attualmente in fase di rilascio in Europa a partire dalla Svizzera; considerando le nuove policy di aggiornamento di Samsung per l’UE, è molto probabile che lo stesso firmware sarà presto disponibile anche nel nostro Paese.

Le patch di sicurezza di agosto sbarcano su Samsung Galaxy Z Flip 5G

Sebbene il colosso sudcoreano non abbia ancora svelato con precisione quali siano le correzioni di sicurezza presenti all’interno della patch di luglio, il nostro consiglio è di installarle immediatamente non appena sarà possibile farlo. Vi ricordiamo, inoltre, che potete controllare manualmente la presenza di un nuovo aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di agosto

Giorno dopo giorno cresce il numero dei device del colosso sudcoreano aggiornati con le patch di sicurezza di questo mese, finora disponibili per i seguenti device:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

