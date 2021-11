S21 FE: il nuovo Galaxy di Samsung arriverà solo in UE?

Samsung Galaxy S21 FE solo in Europa? Forse sì. Nei piani iniziali di Samsung il modello Galaxy S21 FE sarebbe dovuto arrivare sul mercato in piena estate, secondo alcuni a cavallo tra luglio e agosto. Nel corso del tempo, però, anche per colpa della crisi dei semiconduttori, il colosso sudcoreano è dovuto più volte tornare sui suoi passi arrivando addirittura a valutare l'ipotesi di chiudere il progetto e pensare ad altro.

Arrivando ai giorni nostri, come ben sappiamo lo smartphone di Samsung arriverà nei primissimi giorni di gennaio 2022, ma un inedito rumor pubblicato in rete scommette che Samsung Galaxy S21 FE sarà disponibile solo nel Vecchio Continente. Nei piani iniziali il telefono sarebbe dovuto sbarcare in UE e negli Stati Uniti, due mercati vitali per l'azienda e dove l'ottimo Samsung Galaxy S20 FE dell'anno scorso ha fatto faville.

Per alcuni sarà molto difficile replicare anche questa volta il successo dell'attuale modello, per diversi motivi: arriverà sul mercato a ridosso del lancio di Xiaomi 12, il nuovo top di gamma del colosso cinese atteso al lancio già dal prossimo mese; la presentazione troppo vicina alla serie Samsung Galaxy S22 causerebbe confusione tra gli utenti e potrebbe addirittura arrivare a minare le vendite dell'attesa famiglia di smartphone di fascia alta.

Resta molto difficile valutare se effettivamente Samsung Galaxy S21 FE arriverà solo in Europa come viene detto in queste ore, ma se così fosse bisognerà vedere come reagirà il pubblico di fronte un device con un processore valido ma ormai superato.