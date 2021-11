Samsung: un leak incredibile svela tutto di Galaxy S21 FE

Un inedito leak svela il design completo di Samsung Galaxy S21 FE, l'attesissimo smartphone di fascia alta dell'azienda di Seul che è atteso al lancio i primi giorni di gennaio 2022. In questi ultimi giorni lo smartphone di Samsung è stato più volte oggetto di leak e rumor, ma quello di oggi si raffigura come il più importante leak che abbia finora interessato il device.

Dalle immagini stampa apprendiamo quello che già si sapeva da qualche tempo: esteticamente Samsung Galaxy S21 FE è del tutto identico a Samsung Galaxy S21 5G. Resta la grande ottimizzazione delle cornici, l'attenzione ai piccoli dettagli – come l'isola della fotocamera posteriore che si fonde con il telaio – e il look & feel da vero top di gamma.

Il design di Samsung Galaxy S21 FE svelato da un leak incredibile

Frontalmente il pannello AMOLED da 6.4 pollici è atteso con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, vetro Corning Gorilla Glass, risoluzione Full HD+ da 1080 x 2340 pixel, sensore di impronte e una fotocamera punch hole centrale da 32 MP. Lateralmente, sul lato destro, sono inseriti i tasti di accensione/spegnimento e il bilanciere per il volume; in basso, invece, lo speaker di sistema fa compagnia alla porta USB Type-C per la ricarica della batteria.

Posteriormente sembra di trovarsi davanti a Samsung Galaxy S21: il modulo fotografico è anche in questo triplo con sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare e uno di profondità. Gli ultimi rumor scommettono sulla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 o Exynos 2100, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio interno, Android 11 una batteria da 450 mAh con supporto alla ricarica a 15 W, modulo per la connettività 5G/4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Il leak sul design di Samsung Galaxy S21 FE si conclude con la brochure ufficiale che mette in bella mostra anche le colorazioni White, Lavander, Cream e Black.