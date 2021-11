Samsung Galaxy S21 FE con Android 12: eccolo in rete

In rete è appena stato avvistato il Samsung Galaxy S21 con processore Exynos 2100 e sistema operativo Android 12. Il debutto è dietro l'angolo?

Samsung Galaxy S21: le specifiche sono qui

Secondo quanto riferito, l'OEM sudcoreano sta lavorando al lancio del suddetto flagship Galaxy S21 Fan Edition. Una pubblicazione sudcoreana ha recentemente riferito che è previsto il debutto al Consumer Electronics Show (CES), che si terrà all'inizio di gennaio 2022.

Il rapporto ha anche affermato che non sarà rilasciato in Corea del Sud, ma sarà diretto a mercati europei entro metà gennaio. L'S21 FE è anche stato avvistato presso il sito di certificazione NBTC in Thailandia, il che indica che sarà diretto anche in alcuni mercati asiatici. Allo stesso tempo, il telefono è apparso anche sul sito di benchmarking di Geekbench.

Il tipster Tron ha condiviso uno screenshot dell'elenco Geekbench di un telefono Samsung avente il numero di modello SM-G990E. I rapporti hanno rivelato che questo numero di modello appartiene al Galaxy S21 Fan Edition.

Il portale rivela che il flagship killer è guidato dal chipset Exynos 2100. Le informazioni trapelate suggeriscono che avrà un core CPU principale che lavora a 2,91 GHz, tre core CPU con clock a 2,81 GHz e quattro core che lavorano a 2,21 GHz. Il SoC sarà coadiuvato da 8 GB di RAM. Il dispositivo funzionerà poi con l'ultimo sistema operativo Android 12. Nei test single-core e multi-core, l'S21 FE ha ottenuto rispettivamente 1096 e 3387 punti.

Come gli smartphone della serie S21, l'S21 Fan Edition dovrebbe arrivare con il chip Snapdragon 888 o Exynos 2100 a seconda del mercato di riferimento. Potrà essere fornito di 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,41 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per i selfie, potrebbe essere dotato di una snapper frontale da 32 megapixel e il modulo sul posteriore composto da tre lenti (12+12+8).

Potrebbe essere supportato da una batteria da 4.500 mAh, con fast charge da 25 W e wireless charge.