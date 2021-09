L'imminente fiore all'occhiello di Samsung, il Galaxy S21 FE, è stato sulla bocca di tutti ultimamente. Moltissimi leakster e insider hanno rivelato informazioni rilevanti su questo device e ora il terminale notiamo che è apparso sul Google Play Console con il chipset proprietario Exynos 2100. Il sito ha rivelato anche alcune specifiche chiave del gadget in questione.

Samsung Galaxy S21 FE: due varianti con due SoC diversi

Il chipset Exynos 2100 è stato avvistato a bordo del nuovo telefono flagship killer di Samsung. Ricordiamo che l'Exynos 2100 è basato sul nodo di processo a 7 nm di TSMC e presenta 1 core ARM Cortex-A78 con clock a 3 GHz, 3 core Cortex-A78 con clock a 2,8 GHz e 4 core Cortex-A55 con clock a 2,2 GHz.

Il processore è abbinato alla GPU Mali G78. Inoltre, il prodotto avvistato online gode di 8 GB di RAM ed esegue Android 11 out of the box. In cima invece, ci dovrebbe essere la One UI 3.0.

L'elenco del Play Console ha rivelato che il Galaxy S21 FE sarà dotato di un display Full HD+ con una risoluzione di 1080 x 2009 pixel e una densità dello schermo di 480 pixel per pollice (PPI). Il sito ha fornito un'immagine che rivela come sarà l'estetica dello smartphone. Il Galaxy S21 FE avrebbe un display senza cornici con un foro centrale nel pannello.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe avere un design simile a quello degli altri smartphone della serie S21. Potrebbe essere dotato di un display AMOLED FHD flat da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non di meno, potrebbe arrivare in due varianti: una alimentata dal chipset Snapdragon 888+ e l'altra dal SoC Exynos 2100. Si dice che lo smartphone disponga di una batteria da 4.370 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 25 W.

Dovrebbe essere dotato di una tripla lente sulla back cover posteriore (32 MP + 12 MP + 8 MP), mentre ci dovrebbe essere una fotocamera da 12 MP nel pannello.

Il Galaxy S21 FE dovrebbe essere in vendita dal 29 ottobre negli Stati Uniti, il che potrebbe significare che lo smartphone è a poche settimane dalla presentazione ufficiale. Non sappiamo quando arriverà da noi in Europa.

