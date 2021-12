Samsung: la Beta 2 della One UI 4.0 sbarca su Galaxy S10/Note10

A distanza di una settimana dal lancio della prima beta della One UI 4.0 per Galaxy S10, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato il rollout della beta 2 della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S10 e Note 10, quasi a sottolineare l’impegno dell’azienda a voler rilasciare la versione stabile della personalizzazione Android a un mese da adesso – com’è nei piani di rollout, talaltro.

La beta 2 della One UI 4.0 arriva su Samsung Galaxy S10/Note 10

La notizia, confermata dalla stessa azienda tramite un post ufficiale sul forum coreano, fa riferimento a un lungo changelog caratterizzato da una copiosa quantità di bug fix e correzioni dei problemi più importanti, di cui vi mostriamo un breve estratto:

corretto un bug che rendeva il display nero attivando il Quick Panel

corretto un ritardo circa l’utilizzo delle applicazioni su Samsung DeX

corretto un bug che non permette di far partire i file MP4

corretto un bug presente nell’applicazione Samsung Music

corretto un bug che non mostrava correttamente le app nella Secure Folder

corretto un bug che non mostrava l’effetto sfocato nel pannello del multi tasking

altri fix minori

L’azienda, inoltre, indica che è presente un bug sull’applicazione Galleria. Gli utenti che sono già sulla beta 1 della One UI 4.0 possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento dal pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note10 : tutti i prezzi

Chi intende far proprio un Samsung Galaxy Note10 può approfittare della proposta Amazon che ad oggi, con un prezzo pari a 22,9€, arriva a proporre lo sconto più interessante tra quelli disponibili.

Tutte le offerte disponibili in questi giorni, raccolte in una pratica tabella di confronto.