Samsung sta lavorando su un foldable... a forma di P!

Samsung al lavoro su un telefono della serie Galaxy Z con uno strano display a forma di P; questo è quanto si evince da alcuni brevetti recentemente trapelati online.

Di fatto, il colosso sudcoreano aveva depositato un patent di 66 pagine a metà del 2021 intitolato “Dispositivo elettronico comprendente display flessibile” per un foldable con un pannello fold a forma di P.

Samsung: il Galaxy Z Flip che non ti aspetti

Questo brevetto è stato reso pubblico il 20 gennaio 2022, a seguito del quale LetsGoDigital ha collaborato con il designer Jermaine Smit per creare alcuni render, mostrando come sarà un ipotetico prodotto finale.

Quando è ripiegato, il terminale ha un form factor molto simile allo smartphone classico che abbiamo visto finora (il Galaxy Z Flip), con l'unica differenza che è il bordo in alto a sinistra del display che si avvolge completamente nella parte posteriore.

Ma una volta aperto, il pannello si trasforma in una forma a P non convenzionale. Alcuni confronteranno l'implementazione con l'LG Wing del 2020, tranne per il fatto che quello di LG utilizzava due display invece di una singola unità pieghevole Samsung Sports.

Per rendere ciò possibile, un ingegnoso cardine è stato integrato nella fiancata del telaio, sotto il paravento. È stato progettato in un modo abbastanza resistente così da evitare rotture se l'utente lo piega accidentalmente un po' troppo.

E poi c'è lo schermo stesso realizzato con UTG (Ultra-Thin Glass), che è lo standard sui telefoni pieghevoli del marchio coreano.

È difficile immaginare quali casi d'uso consentirebbe una tale implementazione, ma probabilmente potrete, ad esempio, guardare video in modalità orizzontale completa nella parte superiore del display mentre la parte inferiore mostrerà un'altra app, magari la sezione “commenti” di un video YouTube o altro ancora.

Anche le videochiamate potrebbero beneficiare dalla forma P di questo innovativo concept, al fine di fornire un'esperienza migliore. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, in quanto si tratta solo di un brevetto.