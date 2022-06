Samsung Galaxy S10 riceverà meno update: alcune soluzioni alternative

Spesso e volentieri qui su Telefonino.net lodiamo l’ottimo lavoro svolto da Samsung per quanto riguarda il supporto software che, proprio in questi mesi, ha visto un importante miglioramento con la promessa di 5 anni di supporto software e 4 aggiornamenti Android per i nuovi Galaxy; nonostante questo, però, il caro e vecchio (e ancora valido) Samsung Galaxy S10 5G inizierà a ricevere aggiornamenti software sempre meno frequenti.

Infatti, con l’arrivo delle patch di sicurezza di giugno, Samsung ha aggiornato il portale relativo alla correzioni di sicurezza della One UI spostando l’ex top di gamma dai device aggiornati mensilmente a quelli che invece ricevono update ogni trimestre. È un chiaro segno che ben presto lo smartphone sarà aggiornato solo 2 volte all’anno e solo in caso di falle di sicurezza di grave entità; di fatto, è arrivato il momento di guardarsi attorno alla ricerca di una soluzione alternativa.

Samsung Galaxy S10 5G riceverà sempre meno aggiornamenti: cos’ha da offrire il mercato?

Quasi un mese fa il device è stato aggiornato in Italia con le patch di sicurezza di maggio, al contrario invece dei device di fascia alta e medio-alta che hanno già iniziato a ricevere le correzioni di giugno; per questo motivo, considerando anche che il device non riceverà l’aggiornamento alla One UI 5.0 basata su Android 13, ti consigliamo di prendere la palla al balzo e acquistare l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con il 44% di sconto. Nel caso in cui volessi invece puntare al top di gamma del momento, Samsung Galaxy S22, il device è in offerta su Amazon con il caricabatterie incluso.

