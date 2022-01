Samsung Galaxy S II con Android 12? Il vecchio device risorge

Giusto ieri avevamo parlato di una custom ROM per Samsung Galaxy S3 basata su Android 12, e in queste ore un team di sviluppatori indipendenti ha annunciato un nuovo piccolo miracolo: una custom ROM per Samsung Galaxy S II basata su Android 12. Sembra impossibile ma è proprio così: alcuni utenti si sono messi all'opera per effettuare il porting dell'ultima versione dell'OS mobile di Google sullo smartphone di Samsung del 2011.

Una custom ROM porta Android 12 su Samsung Galaxy S II

Secondo le informazioni condivise in rete, infatti, apprendiamo che uno sviluppatore ha compilato una versione non ufficiale di LineageOS 19.0 in grado di funzionare anche su Samsung Galaxy S II. Sebbene la custom ROM sia ancora in versione alpha, scopriamo che alcuni componenti chiave dello smartphone sono funzionanti al 100%, tra cui: il modulo Wi-Fi, il Bluetooth, la componente radio per le telefonate e anche l'output audio.

Purtroppo, però, sono stati evidenziati alcuni bug piuttosto importanti come l'impossibilità di registrare video, l'applicazione Fotocamera che va in crash a seguito di uno scatto e altri problemi. In fin dei conti, però, considerando che stiamo parlando di un device con più di 10 anni sulle spalle, questi piccoli difetti di gioventù sono più che normali considerando che il device non dovrebbe poter montare Android 12.

Se siete fan del modding e volete dare una seconda chance a un device che ha contribuito a rendere Samsung il colosso hi-tech che è oggi, potete scoprire come montare la custom ROM seguendo il link in calce alla news.

