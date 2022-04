Samsung Galaxy Note20, patch di aprile subito dopo la One UI 4.1

Il team di sviluppo della One UI di Samsung sta andando piuttosto spedito nel rilasciare le patch di sicurezza di aprile che, dopo essere arrivate su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Z Fold3/Z Flip3 e Samsung Galaxy Tab S8, in queste ore iniziano a essere disponibili anche sulla serie Samsung Galaxy Note20.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che i device di fascia alta Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra stanno ricevendo rispettivamente i firmware N981U1UES2FVC7 e N986U1UES2FVC7.

Samsung Galaxy Note20 Series si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile

Al momento l’update è in fase di rilascio per gli utenti residenti negli USA, ma con tutta probabilità sarà diramato anche nel nostro Paese nel giro di qualche settimana. A tal proposito, tutti gli utenti muniti di uno dei due device possono controllare la disponibilità delle patch tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Le patch di sicurezza di aprile sono particolarmente importanti – non che quelle dei mesi scorsi non lo siano – in quanto vanno a chiudere la falla di sicurezza “Dirty Pipe” che colpisce tutti i device aggiornati/muniti di Android 12; ad oggi, purtroppo, Samsung e Google sono gli unici OEM ad avere introdotto le opportune modifiche al codice per chiudere la falla.

Il nostro consiglio è quindi quello di scaricare e installare immediatamente le nuove patch non appena saranno disponibili; nel caso in cui non fossero ancora disponibili tramite il pannello degli aggiornamenti software, state pur certi che arriveranno il prima possibile.

Qualche settimana fa la serie Samsung Galaxy Note20 ha ricevuto il tanto atteso aggiornamento alla One UI 4.1 con tante novità: l’arrivo delle patch di aprile sottolinea il lodevole impegno di Samsung, e del team della One UI, nell’offrire un supporto software sempre preciso e costante nel tempo.

