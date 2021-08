Solo pochi giorni fa, il Samsung sudcoreano ha rilasciato ufficialmente una dichiarazione in cui affermava che la conferenza di lancio dei nuovi prodotti Galaxy si sarebbe tenuta l'11 agosto. All'evento, il produttore avrebbe svelato “la nuova generazione di opere straordinarie“. Tra questi, possiamo citare gli smartphone con schermo pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3. Molti stavano aspettando la notizia del debutto del Galaxy Note, ma questa non è mai arrivata. Abbiamo appreso che Samsung ha deciso di eliminare tale line-up provvisoriamente.

Samsung Galaxy Note deve tornare: ma sarà un bene?

I fan di Samsung o le persone che hanno familiarità con gli smartphone di questo marchio sanno che Samsung ha sempre aderito alla doppia strategia di device di punta in un anno. Di solito, l'OEM coreano rilascia le ammiraglie della serie Galaxy S nella prima metà dell'anno e le ammiraglie della serie Note nella seconda metà dell'anno. La prima può essere considerata come una gamma di flagship capace di fare la maggior parte del lavoro, mentre la seconda è per aumentare le vendite e per rivolgersi ad un pubblico “pro”.

Ma quest'anno cambierà tutto. O meglio, tutto è cambiato dal 2020. Le aziende stanno rivendendo in questi mesi le loro strategie. La scorsa settimana, ci sono state voci secondo le quali Samsung avrebbe annullato la serie Galaxy Note 21. La compagnia lo ha confermato ufficialmente.

Sappiamo che la line-up Note ha sempre occupato una posizione molto importante nel mercato dei telefoni di punta. Pertanto, l'annullamento di questo prodotto ha anche causato una forte reazione da parte di molti utenti che non vedevano l'ora che arrivasse il nuovo flagship. Secondo i rapporti, ci sono quasi 20.000 fan che hanno partecipato a una petizione per il ritorno della serie Galaxy Note nella prima metà del 2022.

Di contro, la società non ha mai dichiarato chiaramente che avrebbe tagliato per sempre la linea di prodotti della serie Galaxy Note e non ci è dato sapere se riporterà in auge la gamma oppure no.

Il primo modello Galaxy Note è arrivato sul mercato nel 2011. Come il tempo ha mostrato, negli ultimi dieci anni, questa gamma di prodotti si è concentrata sul mercato degli smartphone premium.

