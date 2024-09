Samsung Galaxy M55s: l'unica vera differenza dall'M55 sarà la "s"

Samsung sta per lanciare il nuovo Galaxy M55s, una variante del già conosciuto Galaxy M55. Nel mese di luglio erano emerse indiscrezioni circa lo sviluppo di questa versione: molti si aspettavano un modello più avanzato rispetto all’originale.

Le varianti ‘s’ degli smartphone Galaxy, solitamente, introducono miglioramenti o nuove funzionalità. Tuttavia, una nuova fuga di notizie suggerisce che il Samsung Galaxy M55s potrebbe ereditare la maggior parte delle caratteristiche tecniche del suo predecessore.

Samsung Galaxy M55s: cosa sappiamo al momento?

Samsung India ha recentemente pubblicato la pagina di supporto del Galaxy M55s sul sito web ufficiale, fornendo una prima conferma circa l’esistenza del dispositivo. La pagina rivela che lo smartphone sarà disponibile in una versione con 8 GB di RAM: tuttavia, considerando l’esistenza di una variante da 12 GB di RAM del Galaxy M55, si ipotizza la stessa configurazione anche per il modello “s”.

Un dettaglio importante riguarda l’estetica del dispositivo: la principale differenza tra il Galaxy M55 ed il Galaxy M55s consiste nelle strisce lucide sul retro, oltre a possibili variazioni nei colori rispetto alla versione base. Tuttavia, per quanto riguarda le specifiche tecniche, non si prevedono modifiche significative. La scheda tecnica del Samsung Galaxy M55s dovrebbe rimanere invariata rispetto al Galaxy M55, suggerendo un cambio puramente estetico.

Questa scelta potrebbe deludere chi si aspettava un’evoluzione tecnica rispetto al Galaxy M55. Per di più, ci si augura che Samsung non decida di applicare un prezzo maggiorato semplicemente per delle modifiche di design, considerate irrilevanti dalla maggior parte degli utenti.