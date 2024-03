Samsung Galaxy M55 avrà ben 12GB di RAM, come S24 Ultra

Dopo la presentazione di Galaxy A55 e Galaxy A35, Samsung sta preparando il lancio di due nuovi smartphone della serie Galaxy M. Uno di questi potrebbe avere la stessa quantità di RAM presente sul top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra (oltre che su una versione dell’A55).

Parliamo di Samsung Galaxy M55, che sarà svelato assieme al Galaxy M15. Qualora l’indiscrezione trovasse conferma, si tratterebbe di un equipaggiamento tecnico notevole per un modello rientrante in questa fascia di prezzo.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy M55

A mettere la pulce nell’orecchio ci ha pensato il leaker Mukul Sharma, tramite il suo profilo X, precisando che Samsung Galaxy M55 potrebbe essere lanciato a breve in India con 12 GB di RAM. Ulteriori anticipazioni coinvolgono il processore, e dovrebbe trattarsi di un chip Snapdragon. Entrando più nel dettaglio e dando credito a precedenti report, lo smartphone monterebbe il processore Snapdragon 7 Gen 1, più potente dello Snapdragon 778G ed equiparabile all’Exynos 1480.

Samsung Galaxy M55 potrebbe arrivare sul mercato nei colori nero e blu, con anche una configurazione di memoria che prevede 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Android 14 con One UI 6.1 a bordo, per il quale sono previsti quattro importanti aggiornamenti. Non mancano voci relative alla presenza di una batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 45 W: in tal caso, si tratterebbe del primo smartphone Samsung di fascia media a garantire una simile velocità.

Mukul Sharma si è espresso anche in merito al discorso estetico: Galaxy M55 dovrebbe infatti essere un telefono piuttosto sottile. Spazio comunque a tre fotocamere posteriori ed al lettore di impronte digitali montato lateralmente (ma non si esclude del tutto il fingerprint al di sotto del display). Gli ultimi rumor coinvolgono proprio lo schermo di questo smartphone Samsung, con diagonale pari a 6,6 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.