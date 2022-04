Samsung Galaxy M51 riceve finalmente Android 12: tutte le novità

A pochi giorni dall’arrivo di un importante aggiornamento software per Samsung Galaxy S22 che ha migliorato di molto l’esperienza di utilizzo generale dei nuovi telefoni di fascia alta, il team di sviluppo della One UI ha finalmente iniziato il rollout dell’aggiornamento ad Android 12 per il buon Samsung Galaxy M51.

Uno tra i battery phone di eccellenza del colosso sudcoreano è quindi finalmente pronto ad abbracciare le numerose novità offerte dalla nuova versione dell’OS di Google e ovviamente dalla One UI 4.1 di Samsung.

Samsung Galaxy M51 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12, finalmente

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di Samsung sta iniziando a ricevere il firmware M515FXXU4DVD1 a partire dalla Russia e sarà presto disponibile anche nel resto dell’Europa, compreso il nostro Paese.

Gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA che vi avvisa della possibilità di avviare il download e la successiva installazione di Android 12.

Ci teniamo a precisare che quello attualmente in propagazione è l’ultimo aggiornamento Android che riceverà lo smartphone di Samsung; il device fu lanciato nel 2020 con Android 10 e purtroppo non rientra all’interno della nuova policy di aggiornamento per quanto riguarda l’update ad Android 13. Fortunatamente, però, il device continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per ancora un altro anno intero.

Se siete interessati a un device con caratteristiche simili a quelle di Galaxy M51, il nuovo modello Samsung Galaxy M52 5G è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.