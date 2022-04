Samsung Galaxy S22, arriva l'update che migliora tutto: i dettagli

Se fate parte dei milioni di utenti che stringono tra le mani uno dei nuovi Samsung Galaxy S22, sappiate che il colosso sudcoreano ha avviato il rollout di un importante aggiornamento software che migliorerà di molto l’esperienza di utilizzo dei device.

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, infatti, stanno ricevendo un update di circa 500 MB ricco di un gran numero di bug fix e di funzionalità aggiuntive che vanno a stravolgere (in bene) i top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy S22 riceve un aggiornamento che migliora tutto

In base alle informazioni pubblicate in rete e anche all’interno del subreddit legato ai device di Samsung, scopriamo che gli utenti che hanno già installato l’update hanno notato animazioni più fluide, meno lag durante l’utilizzo dell’applicazione Fotocamera e soprattutto una maggiore autonomia. Il firmware S90xBXXU1AVDA è attualmente in fase di rilascio in Europa, Russia e Ucraina; tutti gli utenti muniti di uno dei device sopracitati possono controllare la disponibilità dell’update in questo momento.

Per farlo basta raggiungere il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software e tappare sulla voce Scarica e installa per iniziare a scaricare il nuovo firmware; nel caso in cui non fosse ancora disponibile bisognerà attendere la notifica OTA di sistema – conoscendo Samsung, e la nuova policy degli aggiornamenti in Europa, è probabile che il rollout sarà completato già entro questa settimana.