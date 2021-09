Il Samsung Galaxy M22 potrebbe essere vicinissimo alla presentazione: la pagina di supporto del telefono è stata pubblicata sui siti di Singapore e Malesia, del produttore sudcoreano.

Galaxy M22: ci siamo

Il numero di modello con cui è stato identificato il Galaxy M22 è M225FV/DS, dove DS indica il supporto dual sim.

Per quanto riguarda il design, il device ricorda molto il Galaxy A22 4G, con un notch a goccia, una configurazione fotografica con quattro obiettivi e un pulsante di accensione (che funge anche da sensore di impronte digitali) sul lato destro del dispositivo.

Sul fronte hardware, il Galaxy M22 è stato pensato per essere alimentato dal chipset MediaTek Helio G80, accoppiato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione integrato. Lo smartphone del colosso asiatico dovrebbe avere un display Super AMOLED HD+ da 6,5 ​​pollici con refresh rate fino a 90Hz, mentre la quad-camera installata sul retro dovrebbe ospitare un sensore primario da 48 MP (wide), un ultrawide da 8 MP, un cam macro da 2 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP. I compiti della fotocamera frontale dovrebbero essere assolti da un sensore da 13 MP.

Per quanto riguarda l'autonomia energetica, l'M22 dovrebbe contare su una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W. Il supporto per la connettività del terminale dovrebbe includere: GPS, 4G LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, radio FM, dual-SIM (nano) e anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo funzionerà sulla skin OneUI basata su Android 11.

