Secondo quanto emerso, Samsung si sta preparando al lancio degli smartphone Galaxy A22 4G e Galaxy A22 5G (quest'ultimo dovrebbe essere il telefono 5G più economico del marchio). Inoltre, poche ore fa la variante 4G del device ha fatto nuovamente capolino sulla Rete, rivelando alcune specifiche chiave.

Galaxy A22 4G: ecco il chip

Individuato il mese scorso sul sito di benchmark di Geekbench con Dimensity 700, l'atteso Galaxy A22 4G è apparso nuovamente sul celebre sito svelandoci che a bordo avrà un altro processore. Sotto il cofano dell'edizione Lite del terminale troveremo, a quanto pare, il SoC Helio G80 menzionato su Geekbench con il numero di modello MT6769V / CT.

La pagina sul benchmark racconta anche che il chipset sarà accoppiato a 6 GB di RAM, il telefono si avvierà con il sistema operativo Android 11; per quanto riguarda i punteggi, nei test single-core e multi-core di Geekbench.

Secondo e indiscrezioni, la società sudcoreana lancerà la serie di smartphone Galaxy A22 a giugno in diversi mercati. I render trapelati di recente hanno rivelato che il telefono avrà un display con notch a goccia sul pannello anteriore, una configurazione a quattro telecamere sul retro e uno scanner per le impronte digitali montato lateralmente. Per quanto riguarda le tonalità previste, si parla del nero, bianco, viola e verde.

Entrando nei dettagli, si ipotizza che il Samsung Galaxy A22 4G avrà un pannello AMOLED da 6,4 pollici FHD + con frequenza di aggiornamento di 60Hz; per l'ottica, la selfie-camera frontale sarà da 13 megapixel e l'obiettivo principale da 48 megapixel (associato da uno secondario da 5 megapixel e ad un paio di sensori da 2 megapixel).

Samsung

Smartphone