I rendering e le specifiche del Samsung Galaxy M22 sono appena apparsi online a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale dello stesso.

Samsung Galaxy M22: tutto quello che sappiamo

L'OEM sudcoreano ha in cantiere diversi smartphone che dovrebbero diventare ufficiali entro la fine dell'anno e uno di questi è il futuro budget phone della line-up “Galaxy M”; il device è soprannominato Galaxy M22 ed è già stato certificato dall'NBTC thailandese con il numero di modello SM-M225FV.

Ora, a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale dello stesso, sono trapelati online i rendering che mostrano il design e i dettagli sulle specifiche. Il futuro Galaxy M22 è abbastanza simile al Galaxy A22 per quanto concerne il design del telefono.

Il device presenta una tacca a goccia sulla parte superiore dello schermo che l'azienda ama chiamare display Infinity-V. Sul retro, c'è un modulo fotocamera di forma quadrata che ospita quattro sensori della fotocamera e un flash LED.

Per quanto riguarda le specifiche, si dice che il telefono sia dotato di un display Super AMOLED HD+ da 6,5 ​​pollici (1600 x 720 pixel) con supporto per la frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto, sarà alimentato dal chipset MediaTek Helio G80, abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Resta da vedere se il colosso sudcoreano offrirà altre varianti di memoria per questo smartphone. C'è anche uno slot per schede microSD sotto la scocca, che consente agli utenti di espandere la capacità di archiviazione fino a 1 TB.

Nel comparto fotografico, è probabile che il telefono disponga di un sensore principale da 48 megapixel abbinato ad un obiettivo ultrawide da 8 MPX, un macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 Mega. Sul lato anteriore, ci sarà uno snapper da 13 megapixel per i selfie e le videochiamate.

È probabile che lo smartphone esegua il sistema operativo Android 11 pronto all'uso con l'interfaccia personalizzata One UI dell'azienda in cima. Sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e avrà un supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Il device sarà disponibile in tre opzioni di colore: nero, blu e bianco. Secondo quanto riferito, il telefono avrà un prezzo di 239,90 euro per la variante da 4 GB + 128 GB. Per saperlo con certezza dovremo attendere il debutto ufficiale dello stesso.

Samsung

Smartphone