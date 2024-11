Samsung Galaxy M16: il nuovo smartphone economico è pronto al lancio

Samsung sta preparando il lancio di un nuovo smartphone entry-level, Samsung Galaxy M16, pensato per offrire un mix convincente di prestazioni, funzionalità e prezzo competitivo.

Di recente il dispositivo, identificato con il codice SM-M166P, è stato avvistato su Geekbench, rivelando alcune specifiche tecniche chiave che delineano il suo potenziale.

Samsung Galaxy M16: caratteristiche tecniche e prezzo

Il cuore pulsante del Samsung Galaxy M16 è il processore MediaTek Dimensity 6300, realizzato con architettura a 6 nm. Questo chipset combina due core Cortex-A76 a 2,4 GHz, dedicati alle operazioni più impegnative, e sei core Cortex-A55 da 2,0 GHz, pensati per garantire efficienza energetica nelle attività quotidiane. La GPU Mali-G57 MC2 offre prestazioni grafiche sufficienti per giochi leggeri ed applicazioni multimediali, rendendo il telefono adatto per un uso completo e versatile. Con 8 GB di RAM ed il sistema operativo Android 14 già preinstallato, Samsung Galaxy M16 promette un’esperienza più che adeguata per le aspettative del pubblico di riferimento.

Nei test di Geekbench, il Galaxy M16 ha ottenuto 552 punti in single-core e 1.611 in multi-core: numeri che confermano il posizionamento del dispositivo nella fascia entry level, ma con buone capacità di multitasking e gestione delle applicazioni più comuni. Questo smartphone Samsung includerà un display AMOLED da 6,7 pollici, con frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, una fotocamera principale da 50 MP ed un modulo della batteria la cui capacità dovrebbe essere di 5000 mAh, in linea con la maggior parte degli ultimi modelli che l’azienda ha offerto in questa fascia di prezzo.

L’impegno di Samsung nel garantire aggiornamenti software a lungo termine rappresenta un ulteriore valore aggiunto, assicurando agli utenti un dispositivo che rimanga al passo con le innovazioni del sistema operativo. Per quanto riguarda il costo, Samsung Galaxy M16 dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro, proponendosi come uno smartphone economico in grado di soddisfare le necessità dei consumatori più attenti al budget ma senza rinunciare a qualità e prestazioni.