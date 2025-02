Samsung Galaxy M06 ed M16 5G ufficiali: stessa batteria dell'S25 Ultra

Samsung ha da poco ufficializzato due nuovi smartphone low budget: stiamo parlando di Galaxy M06 5G e Galaxy M16 5G, che arrivano direttamente con Android 15 e l’interfaccia One UI 7.

Questi dispositivi entrano a far parte della serie Galaxy M, posizionata un gradino sotto la gamma Galaxy A in termini di prezzo, e rappresentano i successori dei già popolari Samsung Galaxy M05 e Galaxy M15. I miglioramenti rispetto ai modelli passati sono minimi, con un focus particolare rivolto alle batterie.

Samsung Galaxy M06 ed M16 5G: caratteristiche e prezzi

Il Galaxy M06 5G è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, superiore a quella del Galaxy S25 base e paragonabile al modulo presente sull’S25 Ultra. Anche il Galaxy M16 5G offre una batteria da 5.000 mAh, confermando il fatto che l’autonomia sia uno dei punti di forza per questi dispositivi. Tuttavia, sotto il profilo hardware, entrambi i telefoni non brillano particolarmente.

Samsung Galaxy M06 5G monta un display PLS LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e una doppia fotocamera posteriore: 50 MP la principale e 2 MP la macro. Rispetto al predecessore, il miglioramento principale risiede nel nuovo chipset MediaTek Dimensity 6300, più veloce ed abbinato a 4/6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione.

Il fratello maggiore, ossia il Samsung Galaxy M16 5G, è leggermente più costoso ed offre un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, oltre ad una tripla fotocamera posteriore: 50 MP la principale, 5 MP l’ultra-wide e 2 MP la macro. Anche in questo caso, il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 6300, con opzioni di RAM da 4/6/8 GB e storage interno da 128/256 GB.

Entrambi i modelli promettono 4 anni di aggiornamenti Android: un impegno inferiore rispetto ai 7 anni offerti dai flagship. Samsung Galaxy M06 5G sarà disponibile in India dal 7 marzo a partire da circa 104 euro (al cambio), mentre il Galaxy M16 5G arriverà dal 5 marzo con un prezzo che sfiora i 126 euro (al cambio). Per adesso non sappiamo se e quando Samsung Galaxy M06 ed M16 5G arriveranno in Europa ma è molto probabile il debutto da noi con un nome differente.