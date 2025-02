Samsung Galaxy A56, A36 ed A26: spoiler su caratteristiche, design e prezzo

Samsung sta per rinnovare la sua gamma di smartphone midrange con l’arrivo dei nuovi Galaxy A56, A36 ed A26, che potrebbero debuttare già nei prossimi giorni, in anticipo rispetto al Mobile World Congress di Barcellona.

I tre dispositivi di Samsung condividono diverse caratteristiche, a partire dal design, che abbandona i singoli alloggiamenti per le fotocamere posteriori in favore di un modulo unico di forma ovale.

Samsung Galaxy A56, A36 ed A26: non ci sono più segreti

Tutti questi nuovi smartphone Samsung sono equipaggiato con un display da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080×2340 pixel). Tuttavia, mentre il Galaxy A56 ed A36 raggiungono una luminosità massima di 1.200 nit, per l’A26 non è stato specificato questo dettaglio. La protezione cambia: Gorilla Glass Victus per l’A56 e Gorilla Glass 7+ per l’A36, mentre per l’A26 non è stata rivelata la versione utilizzata.

Samsung Galaxy A56

Sul fronte della sicurezza, Samsung Galaxy A56 ed A36 integrano sensori di impronte digitali sotto il display, mentre l’A26 opta per un sensore capacitivo sul tasto di accensione: una soluzione che alcuni potrebbero preferire per la sua maggiore affidabilità. Inoltre, il Galaxy A26 mantiene il notch per la fotocamera frontale, mentre gli altri due modelli adottano il più moderno foro sullo schermo.

Samsung Galaxy A36

Le differenze si notano anche nelle specifiche hardware: Samsung Galaxy A56 è equipaggiato con il chipset Exynos 1580 (almeno in Europa) e 8 GB di RAM, Galaxy A36 con Snapdragon 6 Gen 3 e 6/8 GB di RAM, mentre il Galaxy A26 con Exynos 1380 e 6/8 GB di RAM. Tutti e tre condividono una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, ma l’A56 si distingue per il sensore ultra-wide da 12 MP, contro gli 8 MP degli altri due. Le fotocamere macro variano tra 5 MP (A56 ed A36) e 2 MP (A26), mentre le frontali sono da 12 MP per A56 ed A36 e 13 MP per A26, tutte con autofocus e supporto per video 4K a 30 fps. Samsung Galaxy A56 è l’unico dei tre a rinunciare al jack audio da 3,5 mm ed a vantare una struttura in metallo. La batteria è da 5.000 mAh per tutti, con ricarica rapida a 45W per A56 ed A36 e 25W per A26.

Samsung Galaxy A26

I tre nuovi smartphone Samsung arriveranno con Android 15 e One UI 7 già installati: il lancio è previsto per inizio marzo, con prezzi di partenza invariati rispetto ai predecessori: 299 euro per il Galaxy A26, 379 euro per il Galaxy A36 e 479 euro per il Galaxy A56.