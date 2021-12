Samsung Galaxy F41 si aggiorna: scopriamo le novità

Samsung continua a spingere sul pedale dell'acceleratore e dopo aver rilasciato l'aggiornamento ad Android 12 per Samsung Galaxy S20/Note20 e anche per Samsung Galaxy Z Fold2, in queste ore ha iniziato la fase di rilascio di una nuova build con le patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy F41.

Arrivano le patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy F41

Il battery phone di Samsung, infatti, sta iniziando a ricevere il firmware F415FXXS1BUK2 con le patch di sicurezza di questo mese. Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che il device si sta aggiornando a partire dall'India, il che vuol dire che bisognerà attendere almeno qualche settimana prima che l'update sarà disponibile anche nel resto dei mercati.

Oltre alle patch di sicurezza di dicembre, è probabile che la compagnia abbia aggiunto anche le solite correzioni e bugfix che vanno a migliorare l'esperienza utente e la fluidità della One UI. Il device, lo ricordiamo, ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.1 a inizio anno e, come da policy, riceverà l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 a partire dalla prima metà del 2022.

Se avete acquistato anche voi Samsung Galaxy F41, potete controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse ancora arrivato, non vi resta che attendere pazientemente la classifica notifica dell'aggiornamento OTA.