Samsung Galaxy F16 5G: un nuovo smartphone economico è vicino al lancio

Samsung sta per annunciare il nuovo componente della serie Galaxy F: nello specifico, parliamo di Samsung Galaxy F16 5G.

Infatti, un nuovo smartphone è stato individuato nel database di Geekbench, un punto di riferimento per quanto riguarda le specifiche tecniche dei dispositivi in arrivo.

Il telefono, identificato dal codice SM-E166P, sembrerebbe proprio appartenere alla serie Galaxy F di Samsung, e più precisamente al modello F16.

Samsung Galaxy F16 5G: caratteristiche tecniche

Nel test di Geekbench, Samsung Galaxy F16 5G si è distinto per buone performance, con 678 punti nel test single-core e 1902 punti in quello multi-core.

Analizzando più nel dettaglio la sua architettura, si scopre che lo smartphone Samsung monta una scheda madre M16XM e un processore octa-core, affiancato da una GPU Mali G57 MC2. Questo processore è caratterizzato da due core che raggiungono una velocità di 2,40 GHz e sei core che operano a 2,0 GHz. Al tutto si aggiunge una memoria RAM che potrebbe arrivare a 8 GB. Il sistema operativo implementato da Samsung sarà Android 14, il che è un po’ sorprendente considerando l’uscita di Android 15: d’altronde, la società sta un po’ rallentando con gli aggiornamenti.

Le indiscrezioni suggeriscono poi che Samsung Galaxy F16 5G potrebbe utilizzare il SoC MediaTek Dimensity 6300, un dettaglio che lo accomunerebbe al Galaxy M16 5G, anch’esso avvistato con lo stesso processore. Entrambi i modelli, F16 e M16, potrebbero condividere molte caratteristiche tecniche con il Galaxy A16 5G, un altro modello che Samsung ha già presentato al pubblico. Quindi, con molta probabilità, le specifiche tra questi smartphone dovrebbero essere molto simili, ad eccezione, forse, di una maggiore durata della batteria per il Galaxy F16 5G.

Il lancio di questi nuovi smartphone dovrebbe avvenire fra non molto in India ma non è dato sapere se, ed eventualmente quali di essi, beneficeranno di una distribuzione nel resto del mondo da parte di Samsung: vi terremo come sempre informati.