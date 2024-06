Samsung Galaxy Buds2: super SCONTO solo online su Unieuro

L’offerta solo online di Unieuro è davvero fantastica. Oggi acquisti i Samsung Galaxy Buds2 a un super sconto. Mettili in carrello a soli 99,99€, invece di 149,99€. Questi auricolari premium sono incredibili. Non solo offrono una qualità audio pazzesca, ma sono eccezionali anche indosso.

La loro forma ergonomica e i morbidi tappi in silicone di diverse taglie li rendono estremamente confortevoli. Puoi utilizzarli anche per tutto il giorno senza avere difficoltà o fastidi alle orecchie. In pratica sembrano fatti su misura. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy Buds2: auricolari potenti a prezzo debole

Oggi i Samsung Galaxy Buds2 costano veramente poco, ma li trovi solo online su Unieuro a questo prezzaccio! Acquistali ora a soli 99,99€. Si tratta di un’ottima occasione, da prendere subito al volo. Grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) vivi un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente.

Non sarai minimamente disturbato da ciò che ti circonda perché ogni auricolare è dotato di dispositivi di cancellazione attiva del rumore esterni che rilevano il rumore e un sistema di cancellazione passiva del rumore esterno. Niente male vero?

La praticissima custodia di ricarica, molto comoda da portare sempre con te per proteggere e mantenere sempre carichi gli auricolari, garantisce fino a 29 ore di ascolto totali e 7,5 ore di musica non-stop. Cosa stai aspettando? Acquista subito i Galaxy Buds2 a soli 99,99€, invece di 149,99€. Anche in 3 rate a tasso zero.